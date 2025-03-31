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11:48, 31 марта 2025Экономика

Российские перевозчики пожаловались на китайских

«АвтоГрузЭкс»: Дальнобойщики из РФ пожаловались на демпинг перевозчиков из КНР
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Китайские перевозчики начали собирать заказы в России, демпингуя и берясь за работу на 20 процентов дешевле российских дальнобойщиков. На такую схему работы пожаловались «Известиям» в ассоциации «АвтоГрузЭкс».

Перевозчики из КНР стали работать по схеме каботажа (перевозка товаров иностранными компаниями с погрузкой и выгрузкой внутри страны), что разрешено только фирмам из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия). Китайские фуры приезжают с грузом, а после доставки — набирают заказов на обратный путь, чтобы не ехать обратно без дела. Чтобы опережать конкурентов, они скидывают цену — как отмечают источники, это им позволяет не платить сборы и штрафы за перегруз.

«АвтоГрузЭкс» обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с жалобой, что отечественных перевозчиков выдавливают с маршрутов на территории страны.

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«Китайцы берутся за любые заказы, независимо от соответствия транспорта требованиям или сложности задачи, называют цены ниже рыночных. К примеру, китайская фура привезла груз в Екатеринбург. Чтобы не возвращаться порожним, водитель берет местный заказ и везет его до Благовещенска. Выполнить рейс он может дешевле, чем российские перевозчики», — пояснил замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян.

В департаменте международных перевозок ГК ГЛТ отмечают, что китайские дальнобойщики могут снижать цены за счет выгодных ставок лизинга, цен на технику, национальных льгот и других преимуществ. У них также нет проблем с запчастями и обновлением транспорта, добавил директор по транспортной логистике ООО «Байкал-Сервис ТК» Виталий Скуратов.

В Минвостокразвития ранее предложили переправлять в соседние российские регионы негабаритные грузы с китайских маркетплейсов с помощью дронов. Инициатива уже нашла поддержку в Совете Федерации. Предполагается, что беспилотники позволят оптимизировать торговую логистику для негабаритных грузов массой до 50 килограммов. В том числе таким образом могут перевозить электронные устройства, запчасти, лекарства, документы и прочее.

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