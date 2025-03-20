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09:16, 20 марта 2025Экономика

В России собрались доставлять грузы из Китая дронами

Минвостокразвития предложило запустить доставку грузов из Китая с помощью дронов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Aditya Chinchure / Unsplash

Негабаритные грузы с китайских маркетплейсов могут начать переправлять в соседние российские регионы с помощью дронов. Такую идею выдвинуло Минвостокразвития, и она уже нашла поддержку в Совете Федерации, утверждает хабаровское агентство «Транссибинфо».

Предполагается, что беспилотники позволят оптимизировать торговую логистику для негабаритных грузов массой до 50 килограммов. В том числе таким образом могут перевозить электронные устройства, запчасти, лекарства, документы и прочее.

По данным СМИ, подготовка к воплощению инициативы уже началась в Амурской области в направлении из Хэйхэ в Благовещенск. Города расположены друг напротив друга на берегах Амура. Правда, для начала коммерческой деятельности потребуется создание отдельной инфраструктуры, а ее стоимость пока не определена.

Ранее «Почта России» экспериментальным путем выяснила, что перевозка одного килограмма груза в Заполярье обходится в 43 раза дороже по сравнению с чартерным авиарейсом и в 152 раза — по сравнению с регулярным. Тем не менее компания намерена продолжить испытания.

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