Захарова дала отпор экс-астронавту США Келли, назвавшему российских космонавтов ворами

Американский сенатор и бывший астронавт Марк Келли приехал на Украину и назвал российских космонавтов ворами. Он высказался об этом на форуме по безопасности в Одессе.

По его мнению, для российских космонавтов главное — «видимость того, что они чем-то управляют», на втором месте — если что-то вдруг пошло не так, то найти того, на кого переложить вину.

«На третье место, опять же, еще до успеха миссии, я бы поставил вопрос: "Что бы мне сегодня стянуть у работодателя?" И мы об этом говорили. Они рассказывали об этом совершенно открыто», — заявил Келли. И только после этого идет успех полета. По его утверждению, в российском Центре управления полетами была практика фиксировать ошибки космонавтов и штрафовать их за это, что, по его мнению, говорит о культуре поиска виновных вместо решения проблем.

В этом часть их проблемы, потому что для нас успех миссии — это то, что важнее всего остального. А для россиян, с которыми я работал, это могло бы быть лишь четвертым пунктом по важности Марк Келли сенатор, бывший астронавт

Он также высказал мысль о россиянах, выдав ее за русскую поговорку: «если ты за день ничего не украл на работе — значит, день прошел зря». При этом он попросил других поправить его, если такой поговорки все же не существует.

В МИД поспешили ответить Келли

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание Марка Келли словами «единственное, что российские космонавты украли, — это победу в космической гонке у США».

Она также решила напомнить, что именно СССР первым запустил в космос человека и искусственный спутник Земли.

Келли мало работал с российскими космонавтами

Марк Келли после карьеры военного летчика в период нахождения в отряде космонавтов совершил четыре полета в космос: в 2001, 2006, 2008 и 2011 годах. Но ни один из них не был продолжительным: общее время пребывания на орбите составило 54 дня.

Келли летал только на американских космических кораблях по программе Space Shuttle. Таким образом, отряды, в которые он был входил, не включали в себя российских космонавтов, однако он пересекался с ними на МКС. Так, в первой миссии корабль с ним доставлял на станцию космонавта долговременной миссии Юрия Онуфриенко и забирал двух других — Владимира Дежурова и Михаила Тюрина. Во время четвертого своего полета он также работал на МКС с россиянами из долговременных миссий, однако, скорее всего, взаимодействие не было продолжительным.

Келли подал в суд на Минобороны США

В начале этого года Марк Келли подал иск против министерства обороны и лично главы Пентагона Пита Хегсета из-за решения о возможном понижении в звании. Келли счел это цензурой и нарушением его прав как ветерана и сенатора.

Причиной конфликта стал видеоролик, опубликованный Келли в конце ноября, в котором он вместе с пятью другими конгрессменами, имеющими опыт военной службы, напомнил военнослужащим США о недопустимости выполнения незаконных приказов. Президент Дональд Трамп назвал видео подстрекательским, после чего Пентагон начал расследование в отношении Келли.

5 января Пит Хегсет заявил, что Пентагон инициировал процесс определения звания Келли при выходе в отставку, что может привести к понижению звания и, соответственно, к уменьшению размера пенсии.

В иске экс-астронавта утверждается, что выговор, процесс определения звания при выходе в отставку и связанные с этим действия являются «незаконными и неконституционными» по ряду причин. Келли заявил, что будет бороться за свои права и против попыток ограничить свободу слова ветеранов.