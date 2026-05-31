16:38, 31 мая 2026Бывший СССРЭксклюзив

Военный раскрыл значение заявления Лукашенко в адрес Украины

Военный эксперт Дандыкин напомнил о военном соглашении между Россией и Белоруссией
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Александр Щербак / Pool / РИА Новости

На территории Белоруссии находится ядерное оружие России, кроме того, между странами заключено военное соглашение, напомнил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее президент Александр Лукашенко назвал трепом угрозы главы Украины Владимира Зеленского. Также, по его словам, война на Украине получит совершенно иное качество в случае атаки на Белоруссию.

Эксперт напомнил, что украинская сторона уже давно негативно высказывается в адрес белорусских властей и проводит встречи с оппозицией. Если дело дойдет до нападения Украины на Белоруссию, последствия могут быть очень серьезными, добавил он.

«Напомню, что сейчас на территории Белоруссии находится ядерное оружие России, не считая "Орешника", тактическое ядерное оружие, соединение "Искандеров" и белорусские самолеты, способные нести ядерные снаряды. Ну и, разумеется, если это произойдет, нам придется тоже помогать, ведь у нас Союзное государство. Вот об этом Лукашенко и говорил», — объяснил Дандыкин.

Ранее Зеленский рассказывал, что со стороны Белоруссии на Украину якобы готовится нападение в Киевской и Черниговской областях. Политик также заявил, что подготовка идет и у границы с Житомирской и Ровенской областями.

