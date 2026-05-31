Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:51, 31 мая 2026Бывший СССР

МАГАТЭ оценило уровень радиации на ЗАЭС после атаки беспилотника

МАГАТЭ: Уровень радиации на территории ЗАЭС остается в пределах нормы
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Уровень радиации на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается в пределах нормы после атаки беспилотника. Об этом сообщается на странице Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в социальной сети X.

Атака на ЗАЭС произошла в субботу, 30 мая. Спустя сутки после нападения уровень радиации на объекте критической инфраструктуры остался оптимальным, констатировали в агентстве.

Во время обхода территории специалисты обнаружили повреждения металлического люка доступа, расположенного на несколько уровней выше в здании турбинного зала шестого энергоблока. Кроме того, были выявлены несколько обломков и остатки обгоревшего оптического волокна на земле. Все это говорит в пользу версии об атаке с участием беспилотника, пришли к выводу представители отраслевого агентства.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили об отсутствии пострадавших в результате атаки дрона на ЗАЭС. В результате удара, пояснили в ведомстве, был поврежден фасад машинного зала. До поражения реакторного отсека оставалось десять метров, заключили в министерстве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший американский астронавт приехал в Одессу и назвал российских космонавтов ворами. В Москве поспешили ответить

    Красивыми госномерами для машин захотели торговать на Госуслугах

    Определен фаворит Суперкубка Англии

    В НАТО завысили расходы Европы на оборону в девять раз

    МАГАТЭ оценило уровень радиации на ЗАЭС после атаки беспилотника

    Россиянка описала отпуск в Крыму словами «бензин кончился, теперь не уехать»

    Освобожденный в Чехии митрополит Иларион провел первую службу после возвращения в Россию

    Военный раскрыл значение заявления Лукашенко в адрес Украины

    ВСУ атаковали школу бокса в российском регионе

    Популярные в 2010-х вещи вновь станут трендом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok