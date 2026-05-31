МАГАТЭ оценило уровень радиации на ЗАЭС после атаки беспилотника

МАГАТЭ: Уровень радиации на территории ЗАЭС остается в пределах нормы

Уровень радиации на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается в пределах нормы после атаки беспилотника. Об этом сообщается на странице Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в социальной сети X.

Атака на ЗАЭС произошла в субботу, 30 мая. Спустя сутки после нападения уровень радиации на объекте критической инфраструктуры остался оптимальным, констатировали в агентстве.

Во время обхода территории специалисты обнаружили повреждения металлического люка доступа, расположенного на несколько уровней выше в здании турбинного зала шестого энергоблока. Кроме того, были выявлены несколько обломков и остатки обгоревшего оптического волокна на земле. Все это говорит в пользу версии об атаке с участием беспилотника, пришли к выводу представители отраслевого агентства.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили об отсутствии пострадавших в результате атаки дрона на ЗАЭС. В результате удара, пояснили в ведомстве, был поврежден фасад машинного зала. До поражения реакторного отсека оставалось десять метров, заключили в министерстве.