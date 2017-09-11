Решетников набрал более 80 процентов на выборах главы Пермского края

Губернатор Пермского края Максим Решетников набрал 82,6 процента голосов на выборах главы региона. Об этом заявили в местной избирательной комиссии после обработки 100 процентов бюллетеней, передает РИА Новости.

На втором месте — Ирина Филатова от КПРФ со 7,49 процентами голосов, на третьем — Олег Постников от ЛДПР с 3,8 процентами. Также в выборах принимали участие Владимир Аликин от «Справедливой России» и Андрей Степанов от «Патриотов России».

Итоговая явка на выборах в Пермском крае составила 42,5 процента.

В Пермском крае, который в 2005 году был образован путем слияния Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа, выборы губернатора прошли впервые. Предыдущие губернаторы края назначались. В Пермской области последние выборы главы региона проходили в 2000 году.

До Решетникова регион возглавлял бывший министр регионального развития России Виктор Басаргин. С февраля этого года он возглавляет Ространснадзор. Вместо него временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Максим Решетников. С 2009 года он работал в Москве, в последние годы возглавлял департамент экономической политики столицы.

