Миронов выиграл на выборах главы Ярославской области

Временно исполняющий обязанности главы Ярославской области Дмитрий Миронов («Единая Россия») набрал 79,32 процента голосов на выборах главы региона. Такие данные приводит облизбирком по итогам обработки всех протоколов, передает РИА Новости в понедельник, 11 сентября.

За Миронова проголосовали более 274 тысяч избирателей.

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Депутат ярославской облдумы Михаил Парамонов (КПРФ) набрал 8,61 процента голосов. Его коллега, представитель партии ПАРНАС Сергей Балабаев получил 5,88 процента избирателей. Далее следует районный депутат Андрей Ватлин (ЛДПР) с 2,91 процентами и временно не работающий житель Вологды Кирилл Панько («Коммунисты России») — 1,23 процента.

10 сентября, в единый день голосования, жители Ярославской области выбирали губернатора впервые за 14 лет. Также в регионе прошли выборы депутатов муниципалитета.

Летом 2016 года российский президент Владимир Путин освободил от должности ярославского губернатора Сергея Ястребова, подавшего в отставку после четырехлетнего руководства регионом. Врио главы региона был назначен Дмитрий Миронов, занимавший до этого пост замглавы МВД.