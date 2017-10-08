В Дагестане проверят инцидент с мешавшим кортежу местного министра водителем

Прокуратура Дагестана начала проверку по факту задержания в Махачкале водителя, мешавшего движению кортежа главы МВД республики Абдурашида Магомедова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка как действиям водителя, так и полицейских, проводивших его задержание», — говорится в сообщении.

Как разъяснили «Интерфаксу» в пресс-службе МВД Дагестана, задержанный — уроженец Гунибского района Магомед Магомедшапиев 1989 года рождения. На допросе он признался, что нарушил правила дорожного движения.

Врио главы республики Владимир Васильев пообещал проконтролировать проверку инцидента. «Я слежу за обстановкой. Я знаю. Я за это отвечаю», — сказал он телеканалу «360».

В субботу, 7 октября, канал опубликовал видео задержания водителя BMW X5. На записи под названием «Мужчина не пропустил кортеж министра МВД Дагестана и был наказан» видно, как несколько машин блокируют автомобиль. Затем около десятка мужчин достают водителя из салона, валят его на асфальт и начинают бить ногами, а потом сажают в автомобиль охраны.

По словам источника «Интерфакса», автомобилист начал мешать движению кортежа министра внутренних дел еще в Каспийске, а задержать его удалось только на центральной улице Махачкалы. Собеседник агентства отметил, что водитель «дерзко ехал», не уступал дорогу и слишком приблизился к министерскому автомобилю.

В то же день в региональном МВД отчитались о поимке нарушителя. Согласно сообщению пресс-службы, водитель «неоднократно грубо нарушал ПДД, чем создавал аварийные ситуации, пытался скрыться». После задержания выяснилось, что на его автомобиле были установлены подложные номера, а сам он ранее судим и неоднократно привлекался к административной ответственности.