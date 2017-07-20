Кортеж Жириновского уличили в нарушении ПДД

На YouTube появилось видео, на котором кортеж, предположительно, лидера ЛДПР, депутата Госдумы Владимира Жириновского едет по разделительной полосе без спецсигнала. Запись с видеорегистратора размещена на канале автора Иван Иванов в четверг, 20 июля.

«Старенький Mercedes Жириновского опять попался на разделительной полосе Кутузовского проспекта (аналогичный инцидент произошел в 2014 году — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в подписи к ролику. Автор отмечает, что написал обращение о нарушении в столичное управление ГИБДД.

Как передает Федеральное агентство новостей (ФАН), политик использует Mercedes с номером О271ОО97. За ним по разделительной полосе едет BMW с мигалкой.

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На портале avto-nomer.ru, где собраны фото номерных знаков транспортных средств, размещена запись, где Жириновский выходит из машины с вышеуказанными номерами около офиса телеканала «Россия». Причем автомобиль в нарушение правил простоял у здания несколько минут, отмечает автор ролика, активист сообщества «Движение».

Согласно декларации о доходах и имуществе, у лидера либерал-демократов в собственности есть автомобиль Lada.

Владимир Жириновский может пользоваться автомобилем со спецсигналом на правах председателя думской фракции.