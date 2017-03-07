Пострадавшие от землетрясения фермеры Италии пришли на протест в компании овец

Итальянские фермеры из регионов, пострадавших от землетрясения, пришли на протест в Риме вместе с овцами. Кадры с места событий публикует Ruptly.

В руках пострадавшие земледельцы держали плакаты с лозунгами «Где же обещанные стойла?» и «Меньше болтовни, больше стойл!». Один из фермеров рассказал агентству, что ушел с акции с чувством безнадежности.

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В ходе прошлогодних землетрясений погибли или пострадали более 10 тысяч голов скота, и власти, по версии протестующих, не торопятся помогать с восстановлением разрушенных ферм.

24 августа прошлого года в Центральной Италии произошло сильное землетрясение. Тогда в городе Аматриче и соседних Аккумоли и Аркуате погибли 300 человек, тысячи домов были разрушены. Сейсмологи зафиксировали более 45 тысяч афтершоков, включая крупное землетрясение в октябре магнитудой 6,6, в результате которого пострадали десятки человек.