Шотландский политик вступил в борьбу с бараном

Лидер Шотландской либерально-демократической партии Уильям Ренни сфотографировался с бараном. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает издание Daily Mirror.

Политик совершает поездку по Шотландии и встречается с избирателями перед местными выборами, которые пройдут 4 мая. Во время визита на ферму в области Файф он в шутку стал бороться с парнокопытным.

На одном из снимков Ренни тянет барана за рога. На другом кадре баран стоит на задних копытах и упирается головой в грудь противника. На последнем фото политик смеется перед стадом, состоящим из десятка баранов.

Daily Mirror отмечает, что во время предвыборной кампании в 2015 году политик также фотографировался с овцой.

На прошлых выборах Шотландская либерально-демократическая партии сумела провести в британский парламент лишь одного депутата. В парламенте страны заседают пять представителей партии. Ренни обещает, что на этот раз результат будет лучше.