Шотландцы отметили день рождения поэта Роберта Бернса метанием бараньих желудков

В Великобритании состоялся Всемирный чемпионат по метанию традиционного шотландского блюда хаггис. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает издание The Herald.

Соревнования были приурочены к дню рождения знаменитого шотландского поэта Роберта Бернса, который в 18 веке сочинил оду хаггису, и проходили возле его дома-музея на ферме Эллисленд.

Для победы в чемпионате участникам следовало бросить кушанье как можно дальше и точнее, причем так, чтобы оно не рассыпалось, потому что упавший хаггис нужно съесть.

Материалы по теме Глазго: веселый и беззаботный Другие города: Овцы, вереск и безудержное веселье в крупнейшем городе Шотландии

В соревновании участвовали 83 человека. Младшему было четыре года, старшему — 75 лет. Победитель сумел метнуть хаггис примерно на 44 метра.

Этот результат уступает рекорду, который был установлен в 2011 году, когда одному из участников Северо-шотландских игр в Молгае удалось швырнуть национальное блюдо на 66 метров.

Хаггис готовят из рубленых бараньих потрохов (сердца, печени и легких), сваренных в бараньем желудке. Он имеет форму шара и внешне напоминает фаршированные животные кишки или домашнюю колбасу.

В 2012 году сообщалось, что студенты отправили на поезде, который следует между шотландскими городами Керколди и Инвернесс, полутораметровую модель хаггиса, выполненную из папье-маше и одетую в розовый килт.