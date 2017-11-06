В калининградском зоопарке объяснили причину нападения тигра Тайфуна на женщину

Зоотехник калиниградского зоопарка нарушила правила техники безопасности, из-за чего на нее напал амурский тигр по кличке Тайфун. Об этом сообщила пресс-секретарь учреждения Екатерина Михайлова, слова которой передает РИА Новости.

«По предварительным результатам служебного расследования, произошло нарушение техники безопасности при работе на объекте. Теперь предстоит выяснить, почему опытный сотрудник мог допустить нарушение. Отдельно будут выяснять, насколько эффективно сработали все службы зоопарка, которые должны быть задействованы при какой-либо чрезвычайной ситуации», — сказала Михайлова.

По словам представителя зоопарка, пострадавшая находится в областной клинической больнице, угрозы ее жизни или здоровью нет. Она добавила, что это первый в истории учреждения случай нападения тигра на человека. Животное же пережило стресс и сейчас находится в своем вольере. Никаких мер в его отношении предпринято не будет.

Тайфун атаковал сотрудницу 5 ноября, когда она находилась в вольере. Посетители зоопарка с помощью подручных предметов сумели отвлечь его и дать возможность женщине спрятаться во внутреннем помещении.

В октябре белые тигрята растерзали сотрудника индийского национального парка Баннергхатта, когда тот чистил вольер.