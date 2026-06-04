ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:14, 4 июня 2026Силовые структуры

Капитан ответил за затонувший из-за шторма под Геленджиком сухогруз

На Кубани суд приговорил капитана сухогруза Seamark, затонувшего у Кабардинки
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Геленджике суд приговорил к двум с половиной годам колонии-поселения капитана сухогруза Seamark, который переломился пополам во время шторма у черноморского побережья и затонул. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчина признан виновным по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта»).

По версии следствия, капитан получил сигнал о надвигающемся шторме и по регламенту должен был снять судно с якоря и увести в дрейф, но он этого не сделал. В результате крушения не выжил второй помощник капитана, причинен экологический ущерб акватории Черного моря и материальный ущерб владельцу судна.

В феврале 2023 года судно перевозило карбонат кальция из турецкого порта Искендерун в Новороссийск. 21 февраля 2023 года, находясь на якорной стоянке в районе села Кабардинка, сухогруз затонул.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мирра Андреева победила скандальную украинку в полуфинале «Ролан Гаррос». Россиянка впервые вышла в финал турнира Большого шлема

    Варламов назвал причину отказа от интервью Дудю

    Лавров рассказал о планах Европы создать плацдарм против России

    Вован и Лексус высказались о правдивости ИИ

    В России отреагировали на идею расширить Евросоюз до 40 стран

    Женщина решила вернуть украденные деньги и погналась за вором с арбалетом

    Турист поужинал с семьей в ресторане на курорте Италии и не выжил

    ВСУ совершили массированную атаку близ Запорожской АЭС

    Стало известно о смерти сбитого водителем Genesis двухлетнего ребенка в Москве

    В России назвали стоимость нового премиального седана из Петербурга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok