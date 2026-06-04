Капитан ответил за затонувший из-за шторма под Геленджиком сухогруз

На Кубани суд приговорил капитана сухогруза Seamark, затонувшего у Кабардинки

В Геленджике суд приговорил к двум с половиной годам колонии-поселения капитана сухогруза Seamark, который переломился пополам во время шторма у черноморского побережья и затонул. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчина признан виновным по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта»).

По версии следствия, капитан получил сигнал о надвигающемся шторме и по регламенту должен был снять судно с якоря и увести в дрейф, но он этого не сделал. В результате крушения не выжил второй помощник капитана, причинен экологический ущерб акватории Черного моря и материальный ущерб владельцу судна.

В феврале 2023 года судно перевозило карбонат кальция из турецкого порта Искендерун в Новороссийск. 21 февраля 2023 года, находясь на якорной стоянке в районе села Кабардинка, сухогруз затонул.