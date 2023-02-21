Один человек погиб при крушении сухогруза Seamark на Кубани

При крушении сухогруза Seamark около Новороссийска погиб один из членов экипажа

Один человек погиб при крушении сухогруза Seamark в Черном море около Новороссийска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, один из членов экипажа скончался на борту спасательного судна. Еще один человек находится в тяжелом состоянии.

Сухогруз Seamark, стоявший на якоре у берегов Кубани под флагом Коморских островов, потерпел крушение во вторник, 21 февраля. Причиной послужил сильный шторм. В результате стометровое судно переломило пополам. На борту находились 11 членов экипажа.

Ранее в Севастополе загорелся списанный малый противолодочный корабль. По словам главы города Михаила Развожаева, судно готовили к утилизации. В качестве предварительной причины пожара он назвал неисправность розетки. Пострадавших в результате инцидента нет.

