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15:57, 21 февраля 2023Россия

Один человек погиб при крушении сухогруза Seamark на Кубани

При крушении сухогруза Seamark около Новороссийска погиб один из членов экипажа

Кадр: телеграм-канал «Супер Новости Новороссийска»

Один человек погиб при крушении сухогруза Seamark в Черном море около Новороссийска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, один из членов экипажа скончался на борту спасательного судна. Еще один человек находится в тяжелом состоянии.

Сухогруз Seamark, стоявший на якоре у берегов Кубани под флагом Коморских островов, потерпел крушение во вторник, 21 февраля. Причиной послужил сильный шторм. В результате стометровое судно переломило пополам. На борту находились 11 членов экипажа.

Ранее в Севастополе загорелся списанный малый противолодочный корабль. По словам главы города Михаила Развожаева, судно готовили к утилизации. В качестве предварительной причины пожара он назвал неисправность розетки. Пострадавших в результате инцидента нет.

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Константин Лысяков
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