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10:15, 17 февраля 2023Россия

В Севастополе загорелся корабль

Глава Севастополя Развожаев сообщил о пожаре на списанном противолодочном корабле

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Стрелецкой бухте Севастополя загорелся списанный малый противолодочный корабль, следует из информации оперативного дежурного Черноморского флота. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Он уточнил, что пожарные уже полностью ликвидировали возгорание на судне, которое готовили к утилизации. После начала пожара на место ЧП оперативно выехала противопожарная служба Черноморского флота и силы МЧС, никто не пострадал. В качестве предварительной причины случившегося Развожаев назвал неисправность розетки, которая не выдержала нагрузку бытового обогревателя.

2 февраля в строительных модулях Севастополя также произошел пожар. Тогда погибли восемь человек, еще двое пострадали. В модулях находились рабочие, участвующие в строительстве трассы «Таврида».

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Анастасия Шейкина
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