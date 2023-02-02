МЧС подтвердило гибель восьми человек при пожаре в Севастополе

МЧС подтвердило гибель восьми человек при пожаре в строительном модуле в Севастополе

МЧС России подтвердило гибель восьми человек при пожаре под Севастополем. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале в четверг, 2 февраля.

В настоящий момент пожар в строительном модуле полностью ликвидирован, разбор конструкций завершен, добавили в ведомстве.

О ЧП стало известно ранее 2 февраля. В строительных модулях, которые загорелись, находились рабочие, участвующие в строительстве трассы «Таврида». По данным источника РИА Новости, бытовки располагались на улице Нефтяная.

Сначала писал о пяти погибших, впоследствии информагентства со ссылкой на источники заявили о семи жертвах, а позже их число увеличилось до восьми. Еще двое рабочих пострадали. Как уточнил глава Севастополя Михаил Развожаев, строители приехали в регион из разных частей страны.