Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:30, 2 февраля 2023Россия

Глава Севастополя раскрыл подробности смертельного пожара в строительном модуле

Развожаев подтвердил гибель семи человек при пожаре в строительном модуле Севастополя

Фото: МЧС России / ТАСС

При пожаре в строительных бытовках в Севастополе погибли семь рабочих, которые приехали в регион из разных частей страны. Такие подробности о происшествии раскрыл глава Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что пострадавшими числятся еще двое рабочих, которых доставили в больницу, медики оценивают их состояние как стабильное. Открытое горение в строительном модуле на трассе «Таврида» ликвидировали к утру.

«Подрядчик объекта ВАД. Наш опытный и надежный подрядчик, приношу им и родственникам погибшим свои соболезнования», — написал Развожаев, добавив, что на месте пожара работает его заместитель Павел Иено.

Пожар в Севастополе произошел рано утром в четверг, 2 февраля. В строительных модулях, которые загорелись, находились рабочие, участвующие в строительстве трассы «Таврида». Mash утверждает, что погибли восемь человек, и в качестве основной причины пожара называет короткое замыкание из-за неисправности проводки в бытовках.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о больших потерях ВСУ при попытках форсировать Днепр
Российские «Ярсы» вышли на маршруты боевого патрулирования
YouTube-блогер умер при загадочных обстоятельствах
Опровергнут миф о боли и переломах носа при популярной косметической операции
Работу самого мощного в мире миномета в зоне СВО сняли на видео
Глава Севастополя раскрыл подробности смертельного пожара в строительном модуле
Россиян предупредили о приостановке выдачи новых загранпаспортов
Косторная назвала самый удобный город
Незаконно отправлявшего боевую экипировку за границу россиянина задержали
Пашинян отправился в Казахстан
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.