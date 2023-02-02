Глава Севастополя раскрыл подробности смертельного пожара в строительном модуле

Развожаев подтвердил гибель семи человек при пожаре в строительном модуле Севастополя

При пожаре в строительных бытовках в Севастополе погибли семь рабочих, которые приехали в регион из разных частей страны. Такие подробности о происшествии раскрыл глава Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что пострадавшими числятся еще двое рабочих, которых доставили в больницу, медики оценивают их состояние как стабильное. Открытое горение в строительном модуле на трассе «Таврида» ликвидировали к утру.

«Подрядчик объекта ВАД. Наш опытный и надежный подрядчик, приношу им и родственникам погибшим свои соболезнования», — написал Развожаев, добавив, что на месте пожара работает его заместитель Павел Иено.

Пожар в Севастополе произошел рано утром в четверг, 2 февраля. В строительных модулях, которые загорелись, находились рабочие, участвующие в строительстве трассы «Таврида». Mash утверждает, что погибли восемь человек, и в качестве основной причины пожара называет короткое замыкание из-за неисправности проводки в бытовках.