Глава Севастополя раскрыл подробности смертельного пожара в строительном модуле
При пожаре в строительных бытовках в Севастополе погибли семь рабочих, которые приехали в регион из разных частей страны. Такие подробности о происшествии раскрыл глава Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что пострадавшими числятся еще двое рабочих, которых доставили в больницу, медики оценивают их состояние как стабильное. Открытое горение в строительном модуле на трассе «Таврида» ликвидировали к утру.
«Подрядчик объекта ВАД. Наш опытный и надежный подрядчик, приношу им и родственникам погибшим свои соболезнования», — написал Развожаев, добавив, что на месте пожара работает его заместитель Павел Иено.
Пожар в Севастополе произошел рано утром в четверг, 2 февраля. В строительных модулях, которые загорелись, находились рабочие, участвующие в строительстве трассы «Таврида». Mash утверждает, что погибли восемь человек, и в качестве основной причины пожара называет короткое замыкание из-за неисправности проводки в бытовках.