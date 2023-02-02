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09:16, 2 февраля 2023Россия

Пять человек пропали после пожара в строительных бытовках в Севастополе

Судьба пятерых человек остается неизвестной после пожара в бытовках в Севастополе

Фото: МЧС России / ТАСС

После пожара в строительных бытовках в Севастополе, в котором погибли как минимум пять человек, судьба пяти рабочих остается неизвестной. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

«По уточненной информации, неизвестна судьба пяти строителей», — сказал собеседник информагентства.

О пожаре в Севастополе стало известноутром в четверг, 2 февраля. Сначала сообщалось о пяти погибших, впоследствии информагентства со ссылкой на источники заявили о семи жертвах. Mash пишет, что погибли восемь человек.

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Анастасия Шейкина
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