В российском городе при пожаре в строительных бытовках погибли пять человек

В Севастополе петь человек погибли при пожаре в строительных бытовках

В Севастополе произошел пожар в строительных бытовках, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Собеседник информагентства уточнил, что бытовках, где распространился огонь, живут рабочие, которые участвуют в строительстве трассы «Таврида».

По данным источника РИА Новости, бытовки располагались на улице Нефтяная. Пожарные уже ликвидировали открытое горение, его площадь составила 200 квадратных метров. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа трое рабочих погибли в результате пожара на железнодорожном вокзале. Возгорание произошло в неэксплуатируемом корпусе вокзала, после его ликвидации там нашли тела трех человек.