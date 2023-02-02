Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:32, 2 февраля 2023Россия

В российском городе при пожаре в строительных бытовках погибли пять человек

В Севастополе петь человек погибли при пожаре в строительных бытовках

Фото: Наталия Селиверства / РИА Новости

В Севастополе произошел пожар в строительных бытовках, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Собеседник информагентства уточнил, что бытовках, где распространился огонь, живут рабочие, которые участвуют в строительстве трассы «Таврида».

По данным источника РИА Новости, бытовки располагались на улице Нефтяная. Пожарные уже ликвидировали открытое горение, его площадь составила 200 квадратных метров. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа трое рабочих погибли в результате пожара на железнодорожном вокзале. Возгорание произошло в неэксплуатируемом корпусе вокзала, после его ликвидации там нашли тела трех человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В США вспомнили о предупреждении Путина в адрес Запада по вопросу Украины
В Краматорске после взрыва обрушилась жилая многоэтажка
Военный эксперт раскрыл способ борьбы с танками НАТО
Россиянам рассказали о подорожании мобильной связи в 2023 году
Завязавшим роман с мужем подруги женщинам дали совет
Знаменитый телеведущий решил избавиться от дома в США
Оценены последствия российского ответа на нефтяной потолок цен
Россияне захотели застраховаться от усталости на работе
В российском регионе двое детей погибли при пожаре в доме
Франция призвала не делать из поставок вооружения Украине «рекламную кампанию»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.