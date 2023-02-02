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09:05, 2 февраля 2023Россия

Стало известно о восьми погибших при пожаре в бытовках в Севастополе

«Mash»: число погибших при пожаре в строительных бытовках в Севастополе выросло до восьми
СюжетПожары в России

Кадр: МЧС России

Число погибших при пожаре в строительных бытовках в Севастополе выросло до восьми. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Изначально сообщалось о шести погибших, но как стало известно изданию, при разборе завалов сгоревших бытовок были обнаружены тела еще двух человек. Mash отмечает, что возможной причиной пожара стало короткое замыкание из-за неисправности проводки в бытовках.

Как сообщалось ранее, огонь распространился в бытовках, где живут рабочие, строящие трассу «Таврида».

Бытовки располагались на улице Нефтяная Севастополя. Пожарные уже ликвидировали открытое горение, его площадь составила 200 квадратных метров.

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Марк Леонов
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