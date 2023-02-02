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08:16, 2 февраля 2023Россия

Число погибших при пожаре в строительных бытовках в Севастополе увеличилось

Число погибших при пожаре в строительных бытовках в Севастополе выросло до шести

Фото: МЧС России / Telegram

Число погибших при пожаре в строительных бытовках в Севастополе увеличилось до шести человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в экстренных службах.

Изначально ТАСС сообщал о гибели пятерых человек. Также РИА Новости уточняет, что при пожаре пострадали два человека — у них диагностированы отравление угарным газом и сильные ожоги.

Как стало известно ранее, огонь распространился в бытовках, где живут рабочие, строящие трассу «Таврида».

Бытовки располагались на улице Нефтяная Севастополя. Пожарные уже ликвидировали открытое горение, его площадь составила 200 квадратных метров

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Марк Леонов
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