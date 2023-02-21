В российском городе при шторме потерпел крушение сухогруз

Росморречфлот заявил о крушении сухогруза в Новороссийске при шторме

В Новороссийске из-за шторма в Черном море потерпел крушение сухогруз. Об этом сообщили в Росморречфлоте, передает ТАСС.

На борту переломившегося в российском городе судна были 11 членов экипажа, их судьба выясняется.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Kub Mash, видно, что сухогруз полностью уходит под воду. Погода в зоне ЧП дождливая и ветреная, море волнуется.

Ранее в акватории Мотовского залива в Мурманской области маломерное судно потерпело бедствие. Перевернутый катер заметили в 20 километрах от береговой линии, погибли два человека.