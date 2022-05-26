Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стало известно о терпящем бедствие маломерном судне в российском регионе

В Мурманской области терпит бедствие маломерное судно, есть погибшие

Фото: Sergey Tzarev / Globallookpress.com

Маломерное судно терпит бедствие в акватории Мотовского залива Баренцева моря в Мурманской области. Об этом сообщает в четверг, 26 мая, ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

В результате случившегося в российском регионе погибли два человека. На месте инцидента продолжают работать спасатели, на оказание помощи также направили два частных маломерных судна и одно судно вспомогательного флота Северного флота России.

В МЧС не стали называть точное число людей, находящихся на борту маломерного судна. Перевернутый катер заметил в 20 километрах от береговой линии, пояснил источник ТАСС. Он предположил, что погибшими оказались рыбаки из Мурманской области.

По словам собеседника из экстренных служб, в настоящее время маломерное судно буксируют в Ура-Губу, туда уже выехали следователи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Путин оценил уход компаний из России фразой «может быть, и слава богу»
Тетя погибшего из-за конфликта в трамвае российского подростка рассказала о нем
В России захотели создать киберспортивные роты
Стало известно о терпящем бедствие маломерном судне в российском регионе
Путин рассказал об успехе импортозамещения в России
Робота размером с блоху заставили двигаться
Министр обороны Литвы решил собрать деньги на Bayraktar для ВСУ через соцсети
С Google в России взыскали многомиллиардный штраф
Стилистка перечислила способы выглядеть дорого
По факту гибели 22-летнего Анатолия Сои возбуждено уголовное дело
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.