Стало известно о терпящем бедствие маломерном судне в российском регионе

В Мурманской области терпит бедствие маломерное судно, есть погибшие

Маломерное судно терпит бедствие в акватории Мотовского залива Баренцева моря в Мурманской области. Об этом сообщает в четверг, 26 мая, ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

В результате случившегося в российском регионе погибли два человека. На месте инцидента продолжают работать спасатели, на оказание помощи также направили два частных маломерных судна и одно судно вспомогательного флота Северного флота России.

В МЧС не стали называть точное число людей, находящихся на борту маломерного судна. Перевернутый катер заметил в 20 километрах от береговой линии, пояснил источник ТАСС. Он предположил, что погибшими оказались рыбаки из Мурманской области.

По словам собеседника из экстренных служб, в настоящее время маломерное судно буксируют в Ура-Губу, туда уже выехали следователи.