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В Приморье затонуло краболовное судно

Краболовное судно «Акванавт» затонуло в приморском порту Зарубино, старший механик погиб

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Краболовное судно «Акванавт» затонуло у причала порта Зарубино в Приморье. Старший механик погиб, капитан госпитализирован с переохлаждением, сообщает РИА Новости со ссылкой на приморский филиал ФГБУ «Морспасслужба».

Судно затонуло у Зарубино, его часть находится над водой. Водолаз обследует «Акванавт». Отмечается, что разлив топлива не наблюдается. Согласно предварительным данным транспортной прокуратуры, на борту краболова находится 16 тонн топлива.

Владелец судна заявил, что удалось эвакуировать 14 членов экипажа. «Акванавт» затонул за несколько минут.

«Краболов "Акванавт" затонул сегодня в порту Зарубино в Хасанском районе. Один из членов экипажа, старший механик Игорь Сомин, погиб, его тело уже достали на поверхность. Капитан судна Евгений Омельченко с переохлаждением направлен в больницу Зарубино», — заявили власти.

По информации властей Приморья, на борту судна находится 18 тонн топлива. Разлива нет. Установлены боновые заграждения. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее в Ялте из-за шторма затонуло судно, еще четыре сорвало с якорной стоянки. Три человека получили травмы в результате падения деревьев, их доставили в больницы. Еще один человек пострадал от антенны, сорванной ветром.

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Марина Совина
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