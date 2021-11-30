В Ялте из-за шторма затонуло судно

В Ялте в результате шторма одно судно затонуло и четыре сорвало с якорной стоянки

В Ялте в результате шторма одно судно затонуло и четыре сорвало с якорной стоянки. Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко в своем Telegram-канале.

По ее словам, пострадало также десять автомобилей. Кроме того, три человека были травмированы в результате падения деревьев, их доставили в больницы. Еще один человек травмирован сорванной ветром антенной.

Ранее сообщалось, что на 29 и 30 ноября в Крыму было объявлено штормовое предупреждение. Из-за сильного ветра около 56 тысяч крымчан остались без электричества. Местные жители сообщили об отключениях электроэнергии в некоторых районах Симферополя, а также в нескольких окрестных селах. Из-за непогоды работа катеров в Севастопольской бухте приостановлена.

