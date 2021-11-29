Тысячи крымчан остались без электричества

Минэнерго: около 56 тысяч человек в Крыму остались без электричества из-за сильного ветра

В Крыму около 56 тысяч человек остались без электричества из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики России.

К данному моменту восстановительные работы продолжаются, без электроснабжения остаются около 36,9 тысячи человек, добавили в Минэнерго.

Ранее на 29 и 30 ноября в Крыму в связи с сильным ветром было объявлено штормовое предупреждение. Ветер повалил несколько деревьев, которые повредили автомобили. Местные жители сообщили об отключениях электроэнергии в некоторых районах Симферополя, а также в нескольких окрестных селах. Из-за непогоды работа катеров в Севастопольской бухте приостановлена.