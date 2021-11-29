В российском регионе объявили штормовое предупреждение

В Крыму из-за сильного ветра на 29 и 30 ноября объявили штормовое предупреждение

На 29 и 30 ноября в Крыму в связи с сильным ветром объявили штормовое предупреждение. Из-за урагана часть жителей остались без света, передает РИА Новости.

Ветер повалил несколько деревьев, которые повредили автомобили. Местные жители сообщили об отключениях электроэнергии в некоторых районах Симферополя, а также в нескольких окрестных селах. Из-за непогоды работа катеров в Севастопольской бухте приостановлена.

По данным гидрометцентра, в связи с прохождением фронтальных разделов за сутки в южных, центральных и восточных районах региона выпадет более 30 миллиметров осадков в виде дождей. В горных районах ветер порывы ветра достигнут 35 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказал погодную опасность ряду российских регионов: Кемеровской области, Алтайскому и Приморскому краю.