Лавров оценил реакцию Европы на предложение Путина о переговорах

Лавров: Путин испытал Европу на зрелость, предложив Шредера как переговорщика

Президент России Владимир Путин проверил европейских политиков на зрелость, предложив кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве возможного переговорщика между Москвой и Европой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Президент Путин испытал европейцев на их политическую зрелость и чуткость, я бы так сказал, когда в ответ на вопрос 9 мая в рамках вечерней пресс-конференции сказал, что бывший канцлер ФРГ может быть представителем европейцев на переговорах с Россией», — сказал дипломат.

При этом, как отметил Лавров, в Германии нашлись и те, кто не стал отвергать такую возможность. «Очень забавная получилась дискуссия после такого ответа нашего президента», — добавил он.

9 мая Путин назвал Шредера предпочтительным переговорщиком от Европы для диалога с Москвой. Глава государства подчеркнул, что на эту роль не подходят лидеры, которые «наговорили каких-то гадостей» в адрес России. В ответ канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Европы «сами решат, кто будет говорить от их имени».