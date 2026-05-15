Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:58, 15 мая 2026Мир

Эстония и Латвия открестились от залетевших с Украины дронов

Yle: Украина не предупреждала власти Эстонии и Латвии о заходе дронов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Украина не предупреждала власти Латвии и Эстонии о приближении своих дронов к их воздушному пространству. Об отказе двух стран признать, что они были предупреждены о пролете беспилотников Украины, сообщает финский телерадиовещатель Yle.

«В сообщении ВВС Эстонии для Yle говорится, что Украина не дает странам НАТО предварительных предупреждений о возможном приближении дронов к воздушному пространству альянса», — указано в сообщении.

Отмечается, что власти Латвии также не получали предупреждений, а Рига и Таллин сами поделились с Финляндией информацией о беспилотной опасности.

Ранее финская погранохрана раскрыла маршрут залетевших с Украины беспилотников. «Дроны с очень высокой вероятностью вылетели с Украины. Они покинули воздушное пространство Финляндии и направились в Россию, но их возможное место назначения неизвестно», — сообщили в ведомстве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по многоквартирному дому в столице российского региона

    Собянин сообщил о сбитых на подлете к Москве беспилотниках

    Директор «Евровидения» высказался о возвращении России

    На Западе высмеяли обращение Ермака к гадалке

    Букмекеры предсказали победителя Первой лиги

    Трамп и Мерц поговорили об Украине

    На Украине предложили запретить гадалок

    Эстония и Латвия открестились от залетевших с Украины дронов

    Бьянка Цензори обнажила грудь на свидании с Канье Уэстом

    В Киеве обвинили министра обороны Германии в срыве перемирия с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok