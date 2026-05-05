17:30, 5 мая 2026Мир

Финляндия раскрыла маршрут залетевших с Украины беспилотников

Погранохрана Финляндии: Нарушившие границу дроны летели с Украины в Россию
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Lehtikuva / Sasu Jarnstedt via Reuters

Нарушившие границу Финляндии дроны летели с Украины в Россию. Маршрут беспилотников раскрыла финская погранохрана в заявлении на своем сайте.

«На основании информации, полученной в ходе предварительного расследования, предполагается, что дроны с очень высокой вероятностью вылетели с Украины. По предварительным данным, украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) двигались с юга на северо-восток. Они покинули воздушное пространство Финляндии и направились в Россию, но их возможное место назначения неизвестно», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что полиция и погранохрана создали совместную следственную группу для выяснения обстоятельств событий.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что БПЛА случайно попали на территорию страны. Он подчеркнул, что Хельсинки поддерживает Украину в конфликте с Россией, но настаивает на том, чтобы воздушное пространство Финляндии не нарушалось.

