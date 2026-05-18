Россиян призвали отказаться от путешествий в экзотические страны

Онищенко призвал отказаться от путешествий в экзотические страны из-за Эболы

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что россиянам следует воздержаться от поездок в экзотические страны из-за распространения лихорадки Эбола. Его слова приводит РИА Новости.

Онищенко заявил о приближении сезона отпусков и подчеркнул, что последние два десятилетия россияне стремятся устраивать путешествия в экзотические страны.

«Пожалуйста, не делайте этого. Если даже вы не в Африку поедете, все равно где-нибудь можете подхватить лихорадку Эбола», — призвал он.

Академик добавил, что вирус Эбола опасен и заразен. Он отметил, что многое зависит не только от медицины, а от заботы человека о своем здоровье.

Ранее Онищенко заявил, что лихорадка Эбола опаснее хантавируса. По его мнению, следует уделить внимание санитарному контролю не только на государственных границах, но и на территориях, где может произойти завоз инфекции.

