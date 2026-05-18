04:16, 18 мая 2026

Ордер на арест Маска и новые жертвы Эпштейна. Прокурор Парижа сделала ряд громких заявлений

Марина Совина
Лор Бекко. Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Начатое во Франции расследование против Илона Маска и его компании X может продолжиться, и в случае его дальнейшей неявки Париж может выдать ордер на арест предпринимателя. Такую возможность допустила прокурор Парижа Лор Бекко.

В апреле основатель Tesla и владелец X не явился в парижскую прокуратуру для дачи показаний в рамках расследования против соцсети. При этом в феврале в офисах компании прошли обыски, и ей назначили штраф.

В самом крайнем случае, если после всех проверок следователи решат, что <…> в отношении Маска можно выдвинуть обвинения и вызвать в уголовный суд, а он не будет отвечать на судебные повестки, то по закону единственным способом обеспечения его явки является ордер на арест

Прокурор подчеркнула важность того, чтобы французское законодательство было соблюдено в рамках соцсетей на территории страны, даже если соцсети и являются международными.

Илон Маск неоднократно критиковал власти ряда стран Европы в социальной сети X. Недавно он назвал «злом» премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в январе заявлял, что Европейская комиссия должна принять меры в отношении американского предпринимателя из-за его публикаций о политике в странах Европы.

Также о вмешательстве Илона Маска в выборы в европейских государства говорил президент Франции Эммануэль Макрон.

Прокурор заявила о новых жертвах Эпштейна

Во Франции обнаружили десять новых жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщила Лор Бекко.

Французские власти возобновили расследование, связанное с парижской квартирой Эпштейна. После публикации в США файлов, связанных с финансистом, прокуратура призвала возможных пострадавших выйти на связь и дать показания.

Бекко отметила, что с начала года откликнулись более 20 человек. Часть из них была известна по другим делам.

Но мы обнаружили и новых жертв... которых до этого совсем не знали, их около десяти человек

Сейчас проверяются поступившие сведения, в том числе показания пострадавших, проживающих вне Франции. После этого правоохранители планируют начать допросы подозреваемых и анализ улик. Изучается порядка 1,5 миллиона документов по делу финансиста, в том числе с целью установления его посредников во Франции, которые могут быть причастны к отправке людей на его остров.

В конце марта норвежская кронпринцесса Метте-Марит впервые публично рассказала о связях с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. В 20-минутном интервью телеканалу NRK Метте-Марит призналась, что познакомилась с Эпштейном в 2011 году. По ее словам, он был близким другом одного из ее знакомых. Она утверждает, что не знала о его преступлениях и стала жертвой обмана.

Франция продолжает расследование против сооснователя Telegram Павла Дурова

Расследование против сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции продолжается, отметила прокурор Парижа.

Расследование продолжается, он по-прежнему находится под судебным контролем, следственные судьи продолжают свою работу

При этом Бекко не назвала сроки начала рассмотрения дела в суде.

Ранее Дуров допустил уход Telegram из Франции из-за требований доступа к сообщениям. По его словам, за три с половиной месяца 2026 года во Франции было совершено 41 похищение владельцев криптокошельков. В этом, уверен Дуров, повинны французские чиновники, продающие данные владельцев криптовалюты преступникам.

Бизнесмен также заявил о панике в правительстве Франции. По его словам, французские власти занимаются незаконным сбором персональных данных, нарушают секретность электронных коммуникаций и обрабатывают персональную информацию без должной защиты.

