Во Франции призвали принять меры в отношении Маска

Глава МИД Франции Барро: Еврокомиссия должна принять меры в отношении Маска

Европейская комиссия должна принять меры в отношении американского предпринимателя Илона Маска из-за его публикаций о политике в странах Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает Reuters.

«Либо Европейская комиссия будет со всей строгостью применять существующие законы для защиты нашего уникального пространства, либо нет», — указал он, прокомментировав действия Илона Маска.

При этом если Еврокомиссии не удастся изменить свою политику, то сами страны-члены Европейского союза должны будут защищать свое информационное пространство, считает глава французского МИД. Ранее о вмешательстве Илона Маска в выборы в европейских государствах уже говорил президент Франции Эммануэль Макрон.

Илон Маск неоднократно критиковал власти ряда стран Европы в социальной сети X. Недавно он назвал «злом» премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

