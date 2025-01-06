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17:43, 6 января 2025Мир

Макрон обвинил Маска во вмешательстве в выборы

Макрон: Маск вмешивается в выборы в других странах, включая Германию
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Allison Robbert / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск вмешивается в выборы в других странах, включая досрочные парламентские выборы в Германии. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, трансляция выступления велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.

«Кто бы мог себе такое представить? Это мир, в котором мы живем», — заявил французский президент.

Макрон в ходе выступления перед французскими послами заявил о вмешательстве Маска в выборы в других странах. Политик обвинил бизнесмена в поддержке «нового реакционного интернационала» и добавил, что такое развитие событий было невозможно представить десятилетие назад.

Ранее Маск предрек правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) «эпическую» победу на выборах в ФРГ. Досрочные парламентские выборы пройдут в стране 23 февраля.

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