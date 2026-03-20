Норвежская принцесса призналась в дружбе с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном

Норвежская принцесса Метте-Марит впервые рассказала о связях с Эпштейном

Норвежская кронпринцесса Метте-Марит впервые публично рассказала о связях с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает издание The Guardian.

В 20-минутном интервью телеканалу NRK Метте-Марит призналась, что познакомилась с Эпштейном в 2011 году. По ее словам, он был близким другом одного из ее знакомых. Она утверждает, что не знала о его преступлениях и стала жертвой обмана.

«Для меня крайне важно признать свою ответственность за то, что я недостаточно тщательно изучила его прошлое, — сказала принцесса в интервью. — И признать ответственность за то, что я настолько поддалась манипуляциям и обману».

Утверждение, согласно которому Метте-Марит не знала о преступлениях Эпштейна, противоречит одному из ее писем, опубликованных минюстом США. В октябре 2011 года она писала Эпштейну, что погуглила его имя и результаты «выглядели не слишком хорошо». Когда ее спросили об этом письме, она ответила, что не помнит обстоятельств этой переписки.

Метте-Марит отвергла подозрения, что она была любовницей Эпштейна.

Считается, что финансист Джеффри Эпштейн создал криминальную сеть, занимавшуюся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. Эпштейн намеренно знакомился с богатыми и влиятельными людьми, поддерживал тесные связи с бывшими президентами, саудовскими принцами и миллиардерами.

Ранее сообщалось, что общение между Метте-Марит и Эпштейном продолжалось несколько лет, с 2011 по 2014 год. В одном из электронных писем она признавалась ему, что он ее «цепляет», в других — называла «милым» и «добросердечным». В 2012 году она спросила у него, уместно ли предложить 15-летнему сыну обои с двумя обнаженными женщинами, несущими доску для серфинга.