Стало известно о дружбе норвежской принцессы и Джеффри Эпштейна

Норвежская принцесса Метте-Марит назвала ошибкой дружбу с Эпштейном

Новые опубликованные документы по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна содержат почти тысячу упоминаний о норвежской кронпринцессе Метте-Марит, а также многочисленные личные переписки с ней. Об этом сообщает The Guardian.

Общение между будущей королевой Норвегии и Эпштейном продолжалось несколько лет, с 2011 по 2014 год. В одном из электронных писем она признавалась ему, что он ее «цепляет». А в других — называла «милым» и «добросердечным». В 2012 году она также спрашивала у него совета, будет ли неуместно предложить ее 15-летнему сыну в качестве обоев картинку с двумя обнаженными женщинами, несущими доску для серфинга.

В официальном заявлении, опубликованном королевским дворцом 31 января, 52-летняя Метте-Марит принесла извинения, назвав свою дружбу с Эпштейном ошибкой, и выразила солидарность с жертвами педофила. При этом в переписке за 2011 год, уже после его ареста, она упоминала, что «погуглила» его, и результаты «выглядели не слишком хорошо». Письмо сопровождалось смайликом. Во дворце отметили, что контакты принцессы с Эпштейном прекратились в 2014 году, когда она почувствовала, что он пытается использовать их связь в качестве рычага влияния на других людей.

Скандал разразился накануне суда над сыном кронпринцессы, Мариусом Боргом Хейби, которого она родила до брака с крон-принцем Хааконом. Ему предъявлены обвинения в четырех изнасилованиях. Если его признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.