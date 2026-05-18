03:54, 18 мая 2026Наука и техника

В России предложили считать молодежью людей до 39 лет

Гериатр Ткачева заявила, что молодежью можно считать людей до 39 лет
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Считать молодежью можно людей до 39 лет. С такой точкой зрения в беседе с ТАСС выступила главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Она объяснила это тем, что продолжительность жизни в целом увеличивается.

«Можно 39-летних считать молодежью, потому что увеличивается продолжительность жизни, сдвигаются границы возраста. Люди с точки зрения функциональности стареют медленнее», — сказала Ткачева, отметив, что люди долгое время остаются активными и хорошо выглядят. Кроме того, из-за увеличения продолжительности жизни у человека есть больше возможностей, чтобы учиться, осваивать новую профессию и делать карьеру.

Сейчас в России считают молодежью людей в возрасте от 14 до 35 лет.

Ранее сообщалось, что увлечение искусством и культурой способно замедлить старение.

