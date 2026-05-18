03:44, 18 мая 2026Мир

На Западе назвали визит Трампа в Китай демонстрацией лидерства России в мире

Визит американского президента Дональда Трампа в Китай продемонстрировал лидерство России в мире. На это указал политический обозреватель Уго Дионисио в материале для портала Strategic Culture.

«Многополярный триумвират (Китай, Россия и Иран) не только пережил осаду, но и занял вершину», — написал эксперт. Он подчеркнул, что гегемония США подошла к концу, а Москва в противостоянии с Западом оказалась победителем, и теперь страны Глобального Юга стремятся к партнерским отношениям с Россией на взаимной основе, поддерживая возрождение многополярного мира.

В завершение Дионисио заявил, что Россия «выстояла, контратаковала и восстановила значительную часть своего потенциала и промышленного масштаба».

Ранее в Соединенных Штатах назвали визит Трампа в Китай провальным.

