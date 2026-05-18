03:00, 18 мая 2026

Женщина помогла наркобарону расправиться с бывшим мужем в обмен на отпуск в Турции

Антонина Черташ
Фото: Darren Staples / Reuters

В Великобритании суд признал виновной 35-летнюю женщину, которая помогла наркобарону устроить расправу над ее бывшим мужем. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалам дела, преступление произошло в феврале 2025 года. Двое злоумышленников проникли в дом 38-летнего Дэнни Кахалайна в Плимуте, когда он спал, и плеснули в него серной кислотой. Из-за химического ожога мужчина потерял один глаз и получил обширные повреждения кожи, потребовавшие пересадок. Спустя десять недель лечения Кахалайн скончался в больнице от тромбоэмболии легочной артерии, вызванной травмами.

Как выяснилось, Пэрис Уилсон, бывшая супруга Кахалайна, была замешана в преступлении. Следствие установило, что мотивом для нападения стал долг Кахалайна перед наркоторговцем по прозвищу Фрост в размере 120 тысяч фунтов стерлингов (около 12,5 миллиона рублей). Фрост связался с Уилсон, которая согласилась помочь ему организовать нападение за денежное вознаграждение и оплату отпуска в Турции. За месяц до рокового нападения Уилсон приняла участие в неудачной попытке похищения: киллеры попытались вытащить Кахалайна из автомобиля сразу после того, как он отвез дочь к Уилсон. Девочка находилась в соседней комнате с отцом и в ночь, когда его облили кислотой.

Сама Уилсон на заседаниях суда не отрицала факта сговора, но заявляла, что не предполагала летального исхода. Тем не менее присяжные признали ее виновной в непредумышленном убийстве. Главарь преступной группы Райан Кеннеди (известный как Фрост) объявлен в розыск и, по данным следствия, скрывается в Дубае. Дата вынесения приговора Уилсон и ее сообщникам пока не назначена.

Ранее в США сыновья Кори Ричинс, отравившей мужа коктейлем с фентанилом, рассказали, как она избавилась от их питомцев, и попросили отправить ее в тюрьму навсегда. Ричинс расправилась с мужем, надеясь унаследовать четыре миллиона долларов (примерно 324 миллиона рублей).

