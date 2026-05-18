Пригласивший Путина на свадьбу журналист женится в июле

03:19, 18 мая 2026Интернет и СМИ

Пригласивший Путина на свадьбу журналист Бажанов женится в июле
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Журналист Кирилл Бажанов, который сделал предложение своей девушке во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости, что его свадьба пройдет в конце июля в Екатеринбурге. Он также отметил, что будет рад видеть российского лидера среди гостей торжества.

«Регистрация будет в Екатеринбурге, а сам банкет планируется на природе в пригороде», — заявил Бажанов.

В декабре прошлого года журналист пришел на прямую линию с Путиным в праздничном костюме и с плакатом «Хочу жениться!». Президент обратил внимание на его внешний вид и пошутил, что тот выглядит так, будто уже готов к свадьбе. После этого Бажанов прямо в эфире сделал предложение своей девушке и пригласил Путина на торжество.

