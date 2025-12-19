Путина пригласили на свадьбу сына священника и Олечки

Журналист из Екатеринбурга пригласил Путина на свадьбу

Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов пригласил президента России Владимира Путина на свадьбу. В ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, 23-летний молодой человек сделал предложение своей девушке. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Ответив на очередной вопрос, Путин обратил внимание на мужчину с табличкой «хочу жениться», который представился сотрудником екатеринбургского «Областного телевидения» и в прямом эфире обратился к своей возлюбленной. «Олечка, выходи за меня замуж», — сказал он, добавив, что будет рад видеть главу государства на свадьбе.

Задавая вопрос о мерах поддержки молодых семей, Баженов рассказал, что является сыном священника и встречается с девушкой уже восемь лет. Путин, в свою очередь, обратил внимание, что молодые люди вступили в отношения, когда журналисту было 15 лет, назвав его молодцом и вспомнив традицию ранних браков на Кавказе.

На поступившее приглашение глава государства не ответил.

Ранее Путин лично поздравил со свадьбой сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама, который вступил в брак в 17-летнем возрасте. После этого молодой человек опубликовал в соцсетях фотографию с президентом и выразил ему признательность за заботу о чеченском народе.