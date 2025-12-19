Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:20, 19 декабря 2025Россия

Путина пригласили на свадьбу сына священника и Олечки

Журналист из Екатеринбурга пригласил Путина на свадьбу
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool via Reuters

Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов пригласил президента России Владимира Путина на свадьбу. В ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, 23-летний молодой человек сделал предложение своей девушке. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Ответив на очередной вопрос, Путин обратил внимание на мужчину с табличкой «хочу жениться», который представился сотрудником екатеринбургского «Областного телевидения» и в прямом эфире обратился к своей возлюбленной. «Олечка, выходи за меня замуж», — сказал он, добавив, что будет рад видеть главу государства на свадьбе.

Задавая вопрос о мерах поддержки молодых семей, Баженов рассказал, что является сыном священника и встречается с девушкой уже восемь лет. Путин, в свою очередь, обратил внимание, что молодые люди вступили в отношения, когда журналисту было 15 лет, назвав его молодцом и вспомнив традицию ранних браков на Кавказе.

На поступившее приглашение глава государства не ответил.

Ранее Путин лично поздравил со свадьбой сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама, который вступил в брак в 17-летнем возрасте. После этого молодой человек опубликовал в соцсетях фотографию с президентом и выразил ему признательность за заботу о чеченском народе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал об ответе в случае блокады Калининграда

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыт неожиданный способ внезапно потерять все деньги

    Журналистка «Спаса» поблагодарила Путина за признание сатанизма экстремизмом

    Долина лишилась еще одного концерта на фоне скандала

    Россиянам дали совет на случай отключения отопления зимой

    Путин оценил передачи про Украину на ТВ

    Путин признался в нарушении трудового законодательства

    В правительстве России заявили о пространстве для существенного снижения ключевой ставки

    В МИД рассказали о колебаниях позиции России по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok