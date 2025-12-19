Российский журналист сделал предложение девушке на прямой линии с Путиным

Журналист Бажанов сделал предложение руки и сердца на прямой линии с Путиным

Российский журналист Кирилл Бажанов сделал предложение руки и сердца своей девушке в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы ведется в официальном сообществе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

Бажанов пришел на мероприятие в костюме и с плакатом «Хочу жениться». «Вы уже одеты так, что приготовились к самому акту бракосочетания», — пошутил над журналистом Путин.

«Да, действительно. (...) Я знаю, что моя девушка смотрит сейчас прямую линию. Олечка, выходи за меня замуж», — обратился к своей возлюбленной Бажанов. После этого в зале раздались аплодисменты. Журналист добавил, что приглашает президента на свою свадьбу.

Ранее сообщалось, что Путин не заметил журналиста BBC News Стивена Розенберга, пытавшегося задать ему вопрос на прямой линии. Российский лидер обратился к нему с фразой «я вас не вижу, вы где?».

«Итоги года с Владимиром Путиным» начались 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Предыдущая прямая линия с главой государства, совмещенная с большой итоговой пресс-конференцией, состоялась ровно год назад, 19 декабря 2024 года.