Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:17, 19 декабря 2025Интернет и СМИ

Российский журналист сделал предложение девушке на прямой линии с Путиным

Журналист Бажанов сделал предложение руки и сердца на прямой линии с Путиным
Евгения Наумова
Евгения Наумова
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский журналист Кирилл Бажанов сделал предложение руки и сердца своей девушке в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы ведется в официальном сообществе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

Бажанов пришел на мероприятие в костюме и с плакатом «Хочу жениться». «Вы уже одеты так, что приготовились к самому акту бракосочетания», — пошутил над журналистом Путин.

«Да, действительно. (...) Я знаю, что моя девушка смотрит сейчас прямую линию. Олечка, выходи за меня замуж», — обратился к своей возлюбленной Бажанов. После этого в зале раздались аплодисменты. Журналист добавил, что приглашает президента на свою свадьбу.

Ранее сообщалось, что Путин не заметил журналиста BBC News Стивена Розенберга, пытавшегося задать ему вопрос на прямой линии. Российский лидер обратился к нему с фразой «я вас не вижу, вы где?».

«Итоги года с Владимиром Путиным» начались 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Предыдущая прямая линия с главой государства, совмещенная с большой итоговой пресс-конференцией, состоялась ровно год назад, 19 декабря 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала Россию во время прямой линии Путина

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыт неожиданный способ внезапно потерять все деньги

    Депутат-террорист ответил за призывы Европы бомбить Москву

    Мужчина умер в массажном кресле в торговом центре Москвы

    Предсказано влияние снижения ключевой ставки на жилье

    Четыре отбитых Сафоновым пенальти сделали россиянина миллионером

    В Раде увидели угрозу в словах Зеленского о смерти Трампа

    Ведущей экономике Европы пообещали возобновление «поначалу слабого» экономического роста

    Путин предложил обеспечить безопасность при выборах на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok