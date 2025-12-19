Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:52, 19 декабря 2025Интернет и СМИ

Путин обратился к попытавшемуся задать вопрос журналисту фразой «я вас не вижу, вы где?»

Путин не заметил журналиста BBC News Стивена Розенберга во время прямой линии
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин не заметил журналиста BBC News Стивена Розенберга, пытавшегося задать ему вопрос во время прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией. Трансляция программы ведется в официальном сообществе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

Когда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал слово Розенбергу, тот начал задавать вопрос, однако его прервали. «Я вас не вижу, вы где?» — спросил журналиста Путин.

Одна из сотрудниц, отвечающих за микрофоны, услышав ремарку Путина, отошла от Розенберга. «Если решили, что я вас не вижу, то надо отобрать микрофон. Молодец», — высказался о действиях девушки президент.

Ранее Песков пристыдил журналиста из Казани Артура Халилуллова во время прямой линии. Он указал, что сотрудник прессы задал три вопроса вместо двух заявленных, и призвал участников уважать друг друга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о готовности «добить гадину»

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Путина пригласили на свадьбу сына священника и Олечки

    Зеленский заявил о сигнале России после решения ЕС по российским активам

    Путин рассказал об ответе в случае блокады Калининграда

    Путин назвал молодцом начавшего отношения в 15 лет россиянина

    Российский журналист сделал предложение девушке на прямой линии с Путиным

    Путин пошутил над журналистом с плакатом «Хочу жениться» на прямой линии

    Обвиняемой по делу об отравившейся российской семье избрали меру пресечения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok