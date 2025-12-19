Путин обратился к попытавшемуся задать вопрос журналисту фразой «я вас не вижу, вы где?»

Путин не заметил журналиста BBC News Стивена Розенберга во время прямой линии

Президент России Владимир Путин не заметил журналиста BBC News Стивена Розенберга, пытавшегося задать ему вопрос во время прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией. Трансляция программы ведется в официальном сообществе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

Когда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал слово Розенбергу, тот начал задавать вопрос, однако его прервали. «Я вас не вижу, вы где?» — спросил журналиста Путин.

Одна из сотрудниц, отвечающих за микрофоны, услышав ремарку Путина, отошла от Розенберга. «Если решили, что я вас не вижу, то надо отобрать микрофон. Молодец», — высказался о действиях девушки президент.

Ранее Песков пристыдил журналиста из Казани Артура Халилуллова во время прямой линии. Он указал, что сотрудник прессы задал три вопроса вместо двух заявленных, и призвал участников уважать друг друга.