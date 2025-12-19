Песков пристыдил задавшего Путину три вопроса на прямой линии журналиста

Песков пристыдил журналиста Халилуллова, который задал Путину три вопроса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил журналиста из Казани Артура Халилуллова, который задал главе государства Владимиру Путину сразу три вопроса на прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы ведется в официальном сообществе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

«У меня два вопроса. Как вы считаете, какими должны быть акценты во взаимных отношениях России с исламским миром? И второй вопрос: можно ли сказать, что мусульмане всего мира смотрят на Казань, Татарстан, Россию и принимают эту модель, каким должен быть ислам в современном мире?» — обратился к президенту журналист.

После того как Путин ответил на оба вопроса, Халилуллов поинтересовался, планирует ли он посетить экономический форум KazanForum в 2026 году. «Знаете, вы в итоге задали три вопроса. Друзья, давайте уважать друг друга», — сделал замечание журналисту Песков.

Ранее сообщалось, что сербский журналист Желько Шайн извинился перед президентом России перед тем, как задать ему вопрос на прямой линии. В ответ Путин отметил скромность представителя европейского СМИ.

«Итоги года с Владимиром Путиным» начались 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Предыдущая прямая линия с главой государства, совмещенная с большой итоговой пресс-конференцией, состоялась ровно год назад, 19 декабря 2024 года.