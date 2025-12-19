Реклама

14:18, 19 декабря 2025

Европейский журналист извинился перед вопросом Путину на прямой линии

Журналист Желько Шайн извинился перед Путиным за свой русский язык
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Сербский журналист Желько Шайн извинился перед президентом России Владимиром Путиным перед тем, как задать ему вопрос на прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией. Трансляция программы ведется в официальном сообществе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

«Извините, что не говорю хорошо по-русски», — заявил журналист, прежде чем озвучить интересующие его вопросы.

Путин, в свою очередь, отметил скромность европейского журналиста, оценившего свой уровень русского языка.

Шайн задал Путину два вопроса — о санкциях, наложенных на российских компаниях, работающих в Сербии, а также о новых условиях мироустройства, которые президент России обсуждал с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, в том числе о завершении украинского конфликта.

