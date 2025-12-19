Путин назвал некорректным вопрос журналиста американского телеканала

Путин назвал некорректным вопрос британского журналиста Бреннан-Симмонса

Президент России Владимир Путин назвал некорректным вопрос британского журналиста Кира Бреннан-Симмонса, работающего на американском канале NBC. Об этом он высказался во время прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию во «ВКонтакте».

Бреннан-Симмонс спросил, если Москва отвергнет мирное предложение президента США Дональда Трампа, будет ли она ответственна за происходящее в зоне спецоперации на Украине в 2026 году.

Отвечая на вопрос журналиста, Путин заявил, что американский лидер предпринимает серьезные усилия по завершению конфликта. «Более того, на встрече в Анкоридже мы согласовали и практически согласились с предложениями президента Трампа. Поэтому говорить о том, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований», — подчеркнул он.

Переговоры Путина и Трампа состоялись в Анкоридже на Аляске 15 августа. На встрече лидеры двух государств обсудили пути урегулирования украинского кризиса. Трамп оценил переговоры с коллегой на «десять баллов из десяти».

«Итоги года с Владимиром Путиным» начались 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Программа проходит в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.