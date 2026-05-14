08:30, 14 мая 2026

Женщины раскрыли самую большую ошибку мужчин в сексе

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

С точки зрения женщин, самая большая ошибка мужчин в постели — зацикливаться на технике, количестве секса или продолжительности полового акта. Об этом заявила психотерапевт, сексолог Люси Франк, пишет LadBible.

«Желание угасает, когда секс воспринимается как задача, которую нужно выполнить, или цель, которую нужно достичь, а не как совместный опыт», — считает эксперт. По ее словам, женщины не хотят в постели идеальной техники, большинству нужны близость, зрительный контакт и непредсказуемость, когда мужчина действует не по сценарию, а реагирует на происходящее в моменте.

При этом психотерапевт подчеркнула, что хороший секс — это не только набор определенных навыков, но и умение обсуждать друг с другом интимные темы. Она призвала партнеров не замалчивать разочарование и продолжать учиться новому даже спустя годы отношений.

Ранее сексологи Дженни Скайлер и Джиджи Энгл рассказали о правилах секса в машине. Чтобы эксперимент прошел гладко, они посоветовали заранее найти уединенное место для парковки и собрать набор необходимых вещей.

