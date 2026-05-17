Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:24, 17 мая 2026Путешествия

Акул начали отлавливать и убивать у берегов популярных курортов Египта

Shot: У берегов Хургады и Шарм-эш-Шейха в Египте начали убивать акул
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

У берегов популярных курортов Египта резко выросло число акул — хищники появились в туристических районах с открытием сезона. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, акул начали отлавливать и убивать у побережий Хургады и Шарм-эш-Шейха. Морские хищники заплывают на мелководье из-за рыбных косяков. Так, акулу заметили в любимой зоне отдыха россиян Эль-Кусейре.

Сотрудники местных ведомств были вынуждены перекрыть пляжи, чтобы убить двухметровую особь — это возмутило отдыхающих, которые привыкли, что хищных рыб после отлова отпускают вдали от берега. Однако, по заявлению представителей власти, опасные животные больше не покидают области кормежки самостоятельно. Они потребовали, чтобы в штате каждого прибрежного отеля появились квалифицированные спасатели и было организовано дежурство моторных лодок.

Ранее огромная белая акула унесла жизнь туриста в Западной Австралии. Пострадавшего госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке ареста жены Зеленского

    Популярная певица вышла на ковровую дорожку в прозрачном платье

    Атаку БПЛА на Москву и область назвали «крайней стадией агонии» Киева

    Акул начали отлавливать и убивать у берегов популярных курортов Египта

    В Сумской области засняли уничтожение редкого британского «зверя»

    Назван главный претендент на приз лучшему игроку чемпионата мира по футболу

    У захватчика трона в Эрмитаже нашли нож в неожиданном месте

    БПЛА повторно атаковали Энергодар и повредили ЛЭП

    Папа Римский приобщился к «сикс-севен»

    Названа главная опасность для Германии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok