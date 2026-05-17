Акул начали отлавливать и убивать у берегов популярных курортов Египта

Shot: У берегов Хургады и Шарм-эш-Шейха в Египте начали убивать акул

У берегов популярных курортов Египта резко выросло число акул — хищники появились в туристических районах с открытием сезона. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, акул начали отлавливать и убивать у побережий Хургады и Шарм-эш-Шейха. Морские хищники заплывают на мелководье из-за рыбных косяков. Так, акулу заметили в любимой зоне отдыха россиян Эль-Кусейре.

Сотрудники местных ведомств были вынуждены перекрыть пляжи, чтобы убить двухметровую особь — это возмутило отдыхающих, которые привыкли, что хищных рыб после отлова отпускают вдали от берега. Однако, по заявлению представителей власти, опасные животные больше не покидают области кормежки самостоятельно. Они потребовали, чтобы в штате каждого прибрежного отеля появились квалифицированные спасатели и было организовано дежурство моторных лодок.

Ранее огромная белая акула унесла жизнь туриста в Западной Австралии. Пострадавшего госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.

