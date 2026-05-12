Угрожавший соседям россиянин с мачете и обрезом попал на видео

Пьяный пенсионер с мачете и обрезом попал на видео

Пьяный 60-летний житель столицы, угрожавший своим соседям оружием, попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал «112».

На кадрах, снятых видеокамерой наружного наблюдения на подъезде, видно, как пьяный пенсионер наблюдает за компанией у противоположенного подъезда. После он выхватывает обрез и мачете, но компания успевает уйти. Затем мужчина некоторое время ходит с оружием пока на место не приезжает Росгвардия. Сотрудники силового ведомства разоружают мужчину. Он не смог объяснить причину своего поступка.

